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Kütahya'nın “change” çetesi!

Kütahya’da çaldıkları otomobilleri, motor şase numaralarını değiştirerek farklı bir araca dönüştürüp Uşak, Denizli, Ankara ve Burdur’da satan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’nın change çetesi!

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Simav ilçesinde 3, Şaphane ilçesinde 1 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda araçların çalındıktan sonra "change" yapılarak farklı bir araca dönüştürülüp Uşak'ın Sivaslı, Denizli'nin Bekilli, Ankara'nın Çubuk ve Burdur'un Karamanlı ilçelerinde 3. şahıslara satıldığını belirledi.

Kütahya’nın change çetesi!

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 1 adet suç kaydı bulunan Ö.K (43), 15 adet suç kaydı bulunan A.K (48), B.K (44) ve İ.H.K (19) isimli şahıslar tespit edildikleri adreste yakalandı. Şüphelilerden Ö.K'nin 146 adet araç satışı gerçekleştirdiği, soruşturma aşamasında 9 aracın daha "change" olduğu tespit edilerek gerekli işlemlere başlandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Simav Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Uşak E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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