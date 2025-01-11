Uyuşturucuyu din kitaplarının arasında saklamışlar!

Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Şahısların uyuşturucu emdirilmiş kağıtları dini kitapların arasına gizlediği belirlendi. Ekipler, şüpheliler E.G., S.A., O.A., S.K., M.P. ve M.S.G.'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, dini kitapların arasına gizlenen kağıtlara, 160 içimlik bonzai emdirildiği tespit edildi. Ayrıca 21,37 gram metamfetamin, hassas terazi ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden E.G., S.A., O.A., S.K. ve M.P., 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanırken, M.S.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.