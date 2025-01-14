  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Kütahya Kütahya'da otomobille çarpışan ambulans devrildi; 1 yaralı

Kütahya'da otomobille çarpışan ambulans devrildi; 1 yaralı

Kütahya'da otomobille çarpışan hasta taşıyan ambulans devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da otomobille çarpışan ambulans devrildi; 1 yaralı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Enes D. kullandığı 16 E 4287 plakalı otomobil ile Veysel H. idaresindeki 43 ACU 038 plakalı hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada devrilen ambulanstaki yaralı başka bir ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Otomobilde yaralanan 1 kişi ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA