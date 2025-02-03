Hafriyat kamyonuna iki araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA'NIN Kula ilçesinde bir otomobil ve bir kurtarıcının tali yoldan karayoluna bağlanmak isteyen kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Cevdet G. (62) idaresindeki kurtarıcı ile, aynı yönde seyir halinde olan Veli Süel (64) idaresindeki otomobil, B.V. (50) idaresindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Veli Süel ve ön koltukta yolcu olarak bulunan Fatma S.(61) araç içerisinde sıkıştı. Aynı araçta bulunan Meral Ş. (38) ve Umay Ş. (4) ile kurtarıcı sürücüsü Cevdet G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Veli Süel, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti