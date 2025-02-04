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Haberler Kütahya Kütahya’da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı

Kütahya’da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı

Kütahya’da sosyal medya platformları üzerinden silahla fotoğraf ve video paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı, 12’si ruhsatsız 17 silah ele geçirildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşımında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kütahya’da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı

Silahlı paylaşımlar yaparak kamuoyunda korku ve paniğe neden olan 12 şüpheli tespit edildi.

Kütahya’da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı

Adreslerine baskın yapılan şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 havalı tüfek, 263 av tüfeği kartuşu, 36 fişek, 3 bıçak, muşta, seyyar dipçik ve seyyar gez ele geçirildi.

Kütahya’da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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