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Kontrolden çıkan işçi servisi yan yattı: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Kontrolden çıkan işçi servisi yan yattı: 3 yaralı

Kütajya'dan edinilen bilgilere göre, kömür işçilerini taşıyan A.G. (66) idaresindeki 43 AFN 325 plakalı servis aracı, Tunçbilek çıkışında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan işçi servisi yan yattı: 3 yaralı

İlk belirlemelere göre işçilerden F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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