Kütahya’da 1100 öğrenci kampüste istihdam edilerek iş hayatına hazırlanacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek 1100 öğrenci, kampüs sınırları içindeki idari ve akademik birimlerde, araştırma merkezlerinde ve laboratuvarlarda istihdam edilerek gelecekteki iş hayatına hazırlanacak.

Protokol kapsamında 24-28 Şubat'ta yapılacak başvurular sonucunda noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek öğrenciler, 10 Mart'tan itibaren çalışma hayatına adım atacak.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AA muhabirine, İŞKUR Gençlik Programı ile kampüs içinde istihdam edilecek üniversite öğrencilerinin, iş hayatına daha hızlı adaptasyon sağlayacağını söyledi.

Kızıltoprak, uygulamaya konulacak sistemin, öğrenciler için bir fırsat olduğunu belirterek, programın öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

İŞKUR Gençlik Programı'nın, üniversite öğrencilerinin mesleki donanımlarını artırmayı, iş hayatına adaptasyonlarını hızlandırmayı ve istihdam edilebilirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan vizyoner bir istihdam modeli olarak öne çıktığını vurgulayan Kızıltoprak, "Devlet üniversiteleriyle işbirliği içinde yürütülen bu program, teorik bilgiyi pratikle buluşturan, eğitim ve iş hayatı arasında köprü kuran bir sistem olarak tasarlandı." dedi.

Süleyman Kızıltoprak, gençlerin çalışma disiplinini kazanmalarını sağlayacak, sorumluluk bilinci geliştirerek onları iş hayatına hazırlayacak programın, aynı zamanda maddi anlamda önemli bir destek sunarak eğitim hayatlarını daha güvenli bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

EĞİTİM VE İŞ DENEYİMİNİ BİRLEŞTİREN BİR MODEL

Programın eğitim ve iş deneyimini birleştiren bir model olduğuna değinen Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Bu programın en büyük artılarından biri eğitim ve iş deneyimini birleştiren bir model olmasıdır. Haftanın 3 günü, günde 7,5 saat çalışma imkanı sunan bu sistem, gençlerimize hem akademik başarılarını sürdürebilmeleri hem de mesleki yetkinlik kazanmaları için ideal bir denge sunuyor. Üstelik aylık yaklaşık 13 bin lira gibi önemli bir gelir elde etmelerine olanak tanıyan bu program, öğrencilerimizin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlayarak onların geleceğe daha güvenle bakmalarına destek oluyor."

Programın sadece bireysel kazanımlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınması, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve kamusal hizmetlerin desteklenmesi açısından da önem taşıdığını dile getiren Kızıltoprak, "Gençlerin üretken bireyler olarak topluma kazandırılması, ülkemizin beşeri sermayesini güçlendirmekte ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kızıltoprak, öğrencilerin SGK primlerinin de yatırılacağını, kesinlikle ağır ve yüksek profesyonellik gerektiren işlerde çalıştırılmayacağını sözlerine ekledi.