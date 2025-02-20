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Haberler Kütahya Ege'nin yüksekleri kara teslim! Kocayayla geçidinde araçlar yolda kaldı

Ege'nin yüksekleri kara teslim! Kocayayla geçidinde araçlar yolda kaldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 1500 rakımlı Kocayayla geçidi yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaşırken, zincirsiz ve kış lastiği ol

DHA

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Ege’nin yüksekleri kara teslim! Kocayayla geçidinde araçlar yolda kaldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde etkisini artıran kar, trafiği olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yolda kalırken, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı geçit, ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Ege’nin yüksekleri kara teslim! Kocayayla geçidinde araçlar yolda kaldı

Domaniç ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, özellikle Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde etkisini gösteren kar, trafiği olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede yol, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ege’nin yüksekleri kara teslim! Kocayayla geçidinde araçlar yolda kaldı

Diğer araçların ise zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmalarına izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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