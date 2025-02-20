Kütahya’da cani koca dehşeti: Hamile eşini tüfekle vurdu

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki Y.K. isimli şahıs, aralarındaki tartışma sonrası 19 yaşındaki hamile eşi F.K.'yı, sokak ortasında tüfekle ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.