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Haberler Kütahya Kütahya'da cani koca dehşeti: Hamile eşini tüfekle vurdu

Kütahya'da cani koca dehşeti: Hamile eşini tüfekle vurdu

Kütahya'da 20 yaşındaki Y.K. ile 19 yaşındaki hamile eşi F.K. arasında tartışma başladı. Tartışma sonrası cani koca, 3 aylık hamile eşini gözünü bile kırpmadan sokak ortasında tüfekle vurdu. Yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, cani koca emniyete götürüldü.

İHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da cani koca dehşeti: Hamile eşini tüfekle vurdu

Kütahya'da bir genç, tartıştığı hamile eşini sokak ortasında tüfekle yaraladı. Saldırgan, kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

Kütahya’da cani koca dehşeti: Hamile eşini tüfekle vurdu

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki Y.K. isimli şahıs, aralarındaki tartışma sonrası 19 yaşındaki hamile eşi F.K.'yı, sokak ortasında tüfekle ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya’da cani koca dehşeti: Hamile eşini tüfekle vurdu

Olayın ardından kaçan Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Sultanbağı Mahallesi'nde suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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