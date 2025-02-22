3 aylık hamile eşini tüfekle vurdu

Kütahya'da yaşayan 20 yaşındaki Yaşar K., sokak ortasında "Nasıl evi terk edersin" diyerek eve gelmesini söylediği eşinin "Hayır gelmeyeceğim" cevabı üzerine öfkeden çılgına döndü. Bir süre ikna etme çabalarının sonuç vermemesi üzerine Yaşar K. otomobiline giderek yanında getirdiği tüfeği alıp 19 yaşındaki 3 aylık hamile eşi Firdevs K.'yi gözünü kırpmadan vurdu. Olay, Kütahya Osmangazi Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. Eşi Yaşar K. ile tartışan Firdevs K., annesinin evine gitti ve orada kalmaya başladı. Yaşar K. eşini ikna etmek için bulunduğu adrese giderek beklemeye başladı. Birkaç saat sonra annesinin evinden çıkan eşi Firdevs K.'nin yanına giderek konuşmaya başladı ikili arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü.

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Yaşar K "Nasıl evi terk edip gidersin şimdi benimle geleceksin" diyerek eşini götürmek istedi. Firdevs K.'nin "Hayır gelmeyeceğim bırak beni" diyerek karşılık vermesi üzerine öfkelenen Yaşar K. otomobiline giderek yanında getirdiği tüfeği aldı ve hamile olan eşine acımadan peş peşe ateş açtı. Üç aylık hamile olan Firdevs K. kanlar içinde yere yığıldı. Yaşar K. ise geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevreden olaya şahit olanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamile kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Firdevs K.'nin mucize eseri saçmalardan hafif şekilde yaralandığı bebeğinin ve kendisinin iyi olduğu belirtildi. Yaşar K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.