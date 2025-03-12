Kütahya’da feci kaza! Otobüs tıra çaptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe kavşağı yakınında meydana geldi. Antalya-İstanbul seferi yapan Mustafa Can K. yönetimindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Ali Osman Y. idaresindeki 43 ACT 779 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otobüsün muavini Semih Engin Ç., itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Muavin Semih Engin Ç. ile yolcular Şerife D., Melike G., Fatma Tuana B., Betül D., Sefa S., Ahmet C., Ebru Ş., Serap A., Zekeriya İ., Muharrem T., Şerife Ç. ve Gül Mina E. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı yara almadan atlatan yolcular, soğuktan korunmaları için olay yeri yakınındaki polis uygulama noktasına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.