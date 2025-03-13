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Haberler Kütahya 74 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı! Cemaat fark edince doğrusu bulundu

74 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı! Cemaat fark edince doğrusu bulundu

Kütahya'da 1951 yılında inşa edilen Aşağı Tekke Camisi'ndeki cemaat kıblenin doğru olmadığını belirtmesi üzerinde yapılan incelemede 30 derecelik sapma beirlendi. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünün yeniden yapıdığını söyleyen Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, “Daha önce camide kılınan namazlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası doğrultusunda makbul ve kıble açısından herhangi bir eksiklik bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

DHA

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74 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı! Cemaat fark edince doğrusu bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1951 yılında inşa edilen Aşağı Tekke Camisi'nin cemaati, kıblenin doğru olmadığını belirterek müftülüğe başvurdu. İncelemede, cami kıblesinde 30 derecelik sapma olduğu tespit edildi. Camideki mihrap, minber ve vaaz kürsüsü yeniden düzenlendi. Ayrıca halılar da tam kıble yönüne uygun şekilde yerleştirildi.

74 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı! Cemaat fark edince doğrusu bulundu

Zamanın şartlarında cami kıblesi tayin edilirken, kıble yönünde biraz sapma olduğunu ve böylelikle ibadete açıldığını söyleyen İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, "Diyanet İşleri Başkanlığı 45 dereceye kadar olan kıble sapmalarına yönelik fetvası bulunuyor. Ancak imkanlar dahilinde en doğru kıble yönüne düzeltme yapılmasının tavsiye ediliyor. Caminin mimari yapısı göz önünde bulundurularak, cemaat kaybını en aza indirecek bir proje geliştirildi. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü yeniden düzenlenirken, halılar da tam kıble yönüne uygun şekilde yerleştirildi" dedi.

Müftü Asan daha önce camide kılınan namazların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası doğrultusunda makbul olduğunu ve kıble açısından herhangi bir eksiklik bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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