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Haberler Kütahya Kayıp Alzheimer hastası 3 gün sonra baygın bulundu

Kayıp Alzheimer hastası 3 gün sonra baygın bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 'Camiye mukabeleye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Cevriye Memiş, 3 gün sonra dere yatağında baygın bulundu.

DHA

Giriş Tarihi:

Kayıp Alzheimer hastası 3 gün sonra baygın bulundu

Uluoymak Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 kız çocuk sahibi Cevriye Memiş, 10 Mart'ta öğle saatlerinde camide okunan mukabeleye katılmak üzere evden ayrıldı.

Kayıp Alzheimer hastası 3 gün sonra baygın bulundu

Alzheimer hastası olan Memiş'in eve dönmemesi üzerine yakınları endişelenip, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kayıp Alzheimer hastası 3 gün sonra baygın bulundu

İlçe içindeki aramalardan sonuç alınamayınca, kırsala kaydırılan arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Kayıp Alzheimer hastası 3 gün sonra baygın bulundu

80 yaşındaki Cevriye Memiş, 3 gün sonra bugün sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre mesafedeki Muhipler Göleti yakınlarında bir dere yatağında yarı baygın bulundu.

Kayıp Alzheimer hastası 3 gün sonra baygın bulundu

Memiş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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