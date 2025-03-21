TIR’ın çarptığı minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 30 Ağustos OSB Kavşağı'nda kaza meydana geldi. İsmail Küçükarslan'ın kavşaktan dönüş yapmak istediği 43 ST 612 plakalı minibüse, Ramazan Doğan (25) idaresindeki 43ACJ 128 plakalı TIR çarptı.

Savrulan yemek şirketine ait minibüs refüje çıkıp direğe çarptı. Yola fırlayan Küçükarslan aracının altında kaldı. TIR ise önce yolun sağındaki duvara, ardından ise kara yolları levhasına ve ağaçlara çarptı. Kazada sürücüler İsmail Küçükarslan ile Ramazan Doğan'ın yanı sıra araçlarda bulunan 2 kişi daha yaralandı. Tedaviye alınan Küçükarslan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.