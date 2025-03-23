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Haberler Kütahya Kütahya Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

İHA

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Kütahya Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. Hayrettin G. idaresindeki 48 RP 164 plakalı otomobili seyir halinde iken Melek Demir idaresindeki 43 ABC 704 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kütahya Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü anne Melek Demir ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kızı Elif Demir yaralandı.

Kütahya Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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