Suç örgütü operasyonunda 6 kişi yakayı ele verdi

KÜTAHYA merkezli üç ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ç.M. ve O.M.'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 2 milyon 316 bin 240 lira değerinde 80 adet senet, 891 bin 100 lira değerinde 8 adet araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.