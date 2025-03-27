Aşk üçgeninde kanlı son! "Aralarında gönül ilişkisi vardı ikisini de öldürdüm"

SİLAHLI KAVGA İHBARI

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen Salih Ten kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptıkları sırada, 66'ncı İncik Sokak üzerindeki bir evde silahlı kavga olduğu ihbarı geldi.