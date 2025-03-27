Aşk üçgeninde kanlı son! "Aralarında gönül ilişkisi vardı ikisini de öldürdüm"

Kütahya'da Ali Osman Yeni, İnköy Mahallesi 8'inci Ak Sokak üzerindeki parkta Salih Ten ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Ali Osman Yeni, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Salih Ten'i pompalı tüfekle göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.
SİLAHLI KAVGA İHBARI
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen Salih Ten kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptıkları sırada, 66'ncı İncik Sokak üzerindeki bir evde silahlı kavga olduğu ihbarı geldi.
Eve giden ekipler, Ali Osman Yeni'nin eşi Havva Yeni'yi de vurarak öldürdüğünü belirledi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Ali Osman Yeni, evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ali Osman Yeni'nin ilk ifadesinde, "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim. İlk önce Salih Ten'i daha sonra da eve giderek nikahlı eşim Havva Yeni'yi öldürdüm" dediği öğrenildi.
Salih Ten ve Havva Yeni'nin cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. İşlediği cinayeti itiraf eden Ali Osman Yeni ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.