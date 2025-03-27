Kütahya'da ilginç olay! Ücretsiz kitap dağıtan kitabevine hırsızlık şoku

İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde emekli İngilizce öğretmeni Şevki Eser'in dileyenlere ücretsiz olarak verdiği kitapların bulunduğu kitabevine pencereyi kırarak giren kişi ya da kişiler, 3 çuval kitabı çaldı.



Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.



Kitabevinin sahibi Şevki Eser, pencere kırılarak kitapların alınmasına ilişkin şikayette bulunmadığını söyled