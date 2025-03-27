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Haberler Kütahya Kütahya'da ilginç olay! Ücretsiz kitap dağıtan kitabevine hırsızlık şoku

Kütahya'da ilginç olay! Ücretsiz kitap dağıtan kitabevine hırsızlık şoku

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ücretsiz kitap dağıtan bir kitabevinden 3 çuval kitap çalındı. Polis ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken, Kitabevinin sahibi Şevki Eser, "Tavşanlı'da okumak isteyenler çoğalmış. Gündüz gelemeyenler gece gelmiş ve kitapların yeri değişmiş. Giden kitapların bir yerlerde okunacağına inanıyorum." diye konuştu.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Kütahya’ya ilginç olay! Ücretsiz kitap dağıtan kitabevine hırsızlık şoku

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okumak isteyenlere ücretsiz kitap desteği sağlanan kitabevinden 3 çuval kitap çalındığı öne sürüldü.

Kütahya’ya ilginç olay! Ücretsiz kitap dağıtan kitabevine hırsızlık şoku

İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde emekli İngilizce öğretmeni Şevki Eser'in dileyenlere ücretsiz olarak verdiği kitapların bulunduğu kitabevine pencereyi kırarak giren kişi ya da kişiler, 3 çuval kitabı çaldı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.

Kitabevinin sahibi Şevki Eser, pencere kırılarak kitapların alınmasına ilişkin şikayette bulunmadığını söyled

Kütahya’ya ilginç olay! Ücretsiz kitap dağıtan kitabevine hırsızlık şoku

"GİDEN KİTAPLARIN BİR YERLERDE OKUNACAĞINA İNANIYORUM"

Söz konusu olayı "iyi niyetli bir girişim" olarak karşıladığını belirten Eser, "Tavşanlı'da okumak isteyenler çoğalmış. Gündüz gelemeyenler gece gelmiş ve kitapların yeri değişmiş. Giden kitapların bir yerlerde okunacağına inanıyorum." diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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