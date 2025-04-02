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Kütahya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Bayram trafiğinde yaşanan acı kazalara bir yenisi de Kütahya'da eklendi. Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine seyreden Muhammet İ.'nin (21) kullandığı 43 KJ 229 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa G. (49) idaresindeki 43 AEA 330 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kütahya’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Mustafa G.'nin aracının boş araziye savrulduğu kazada, sürücüler ile 43 AEA 330 plakalı araçtaki yolcu Z.G. (24) yaralandı.

Kütahya’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kütahya’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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