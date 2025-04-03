Polisin ’dur’ ihtarına uymadı! Kütahya’da tabancı sürücüler hayatının cezasını yedi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında plakasız motosikletle seyir halindeki B.İ.'ye (17) 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında kurusıkı tabanca düşüren B.İ., motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Üzerinde, başka bir kurusıkı tabanca daha ele geçirilen sürücü, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.