Ege’de deprem paniği! Kütahya’da bir deprem daha

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:20'de ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8.8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremden kısa bir süre sonra saat 07:29'da 11.6 kilometre derinlikte 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem nedeniyle Simav ve çevre köylerde okullar 1 gün tatil edildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD tarafından depremin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.