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Haberler Kütahya Ege'de deprem paniği! Kütahya'da bir deprem daha

Ege'de deprem paniği! Kütahya'da bir deprem daha

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah 07.23'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan son dakika haberine göre saat 10:20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem nedeniyle Simav ve çevre köylerde okullar 1 gün tatil edildi.

HABER MERKEZİ

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Ege’de deprem paniği! Kütahya’da bir deprem daha

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:20'de ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8.8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremden kısa bir süre sonra saat 07:29'da 11.6 kilometre derinlikte 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem nedeniyle Simav ve çevre köylerde okullar 1 gün tatil edildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD tarafından depremin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

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