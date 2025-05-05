Kitap arasında uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde, kitap sayfaları arasında uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İçerisinde uyuşturucu madde bulunan kitabı Balıkesir'in Edremit ilçesine göndermek için kargo firmasına veren şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kargoya verilecek kitap sayfaları arasında yapılan aramada ise 8 parça halinde pul şeklindeki kağıtlara emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı