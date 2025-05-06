Kütahya’da tıp literatürüne geçecek operasyon! Yeni doğan bebek hemen ameliyata alındı

Mustafa ve Fatma Kara çifti, erkek bebeklerinin doğumu için Kütahya Şehir Hastanesine başvurdu.
Acil operasyona alınan Fatma Kara'nın sezaryenle doğan bebeğinin boynunda tümör tespit edildi.
Yoğun bakım ünitesine alınan bebek, bir hafta sonra Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, doktorlar Serkan Telli, Merve Yaman, Süleyman Camgöz, Hüsam İbrahimoğlu, Turan Canmurat İzgi, Cemal Aksoy, Kübra İnan, Musa Turgut ve Ali Kaynak'tan oluşan ekip tarafından ameliyat edilerek, boynundaki 445 gram tümörden kurtuldu.