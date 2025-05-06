Kütahya’da tıp literatürüne geçecek operasyon! Yeni doğan bebek hemen ameliyata alındı

Aydın, bebeği, anneyle ilişkisi kesildikten sonra yoğun bakıma aldıklarını kaydetti.



Tümörün çıkarılması için bir hafta sonra bebeği ameliyat ettiklerini anlatan Aydın, "Gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonla bebeğin boyun kısmından 445 gram tümör çıkardık. Boynundaki kitleyi çıkardıktan sonra bebek daha rahat nefes almaya başladı. Bu durum bilimsel olarak da dünyada yedinci vaka. Tıp literatürüne geçecek bir operasyonu ekibimizle yaptığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



İsmi "Mehmet Eymen" konulan bebeğin annesi Fatma Kara da çok zor bir süreç geçirdiklerini, tümörün alınmasından sonra büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

