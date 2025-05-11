Kütahya’da kayıp genç kızın korkunç sonu: Dayısı tarafından öldürülüp kuyuya atılmış

TOPLANTI VE İNFAZ KARARI İDDİASI

Soruşturmada dosyasındaki ifadelerde, öldürülen Nagihan Uyğur'un, dayısı Yaşar T. tarafından aynı evde yaşadıkları dönem cinsel istimara uğradığı ve bu durumun aile yakınları tarafından da bilindiği öne sürüldü. Ayrıca dayı Yaşar T.'nin biri resmi nikahlı 2 eşinin bu durumu kabullenmediği ve genç kızı evde istemedikleri bilgisine ulaşıldı. İddiaya göre, 2023 yılı eylül ayında Yaşar T. önderliğinde evde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, Nagihan Uyğur için 'infaz' kararı alındığı, dayı Yaşar T.'nin tutuklanan diğer akrabalarıyla birlikte genç kızı iple boğduktan sonra kuyuya attığı ve üzerini de betonla kapattığı iddia edildi.

Öte yandan Hatice Uyğur'un 2 kız çocuğu ise savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edilerek devlet korumasına alındı. Soruşturma sürüyor.