Kütahya’da kayıp genç kızın korkunç sonu: Dayısı tarafından öldürülüp kuyuya atılmış

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nagihan Uyğur'un ölümüne ilişki başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Nagihan Uyğur'un dayısı Yaşar T., onun eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35), kayınbiraderi Osman Ç. (37), Havva Eylül T. (40), Fatma Ç. (62), Efe Sıktı T. (20), Halil T. (23) ve Nagihan'ın kız kardeşi G.U. (15) gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. Kız kardeş G.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
ANNE VE DAYI, KATİL ZANLISI
Öte yandan dayı Yaşar T.'nin Nagihan Uyğur'un babası Mehmet Uyğur'un 2011 yılında Hatay'da öldürmesine ilişkin soruşturmada firari olduğu ve geçen şubat ayında yakalanarak cezaevine konulduğu, aynı soruşturmada Nagihan Uyğur'un annesi Hatice Uyğur'un eşini tabancayla öldürerek toprağa gömdüğünü itiraf ettiği ve 2018 yılında tutuklandığı öğrenildi. Ailenin, 2011 yılındaki cinayetin ardından Gaziantep ve Antalya'dan sonra Kütahya'ya taşındıkları belirtildi.