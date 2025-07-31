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Kütahya'da sahte içki operasyonu! Litrelerce ele geçirildi

Mezara kadar götüren sahte ve kaçak alkolle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda 40 litre etil alkol, 10 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 50 litre sıvı madde ile 8 adet alkol kiti ele geçirildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince sahte ve kaçak alkolle mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

İl merkezinde bir ikamete yapılan aramada; 40 litre etil alkol, 10 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 50 litre sıvı madde ile 8 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, sahte içkinin yol açabileceği can kayıplarına karşı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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