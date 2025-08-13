  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Şelaleye giren genç hayatını kaybetti

Kütahya'da yüzmek için şelaleye giren 26 yaşındaki genç, akıntıyla gözden kayboldu. Hareketsiz halde bulunan boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Değirmendere mevkisindenden geçen Hamamsuyu adı verilen akarsuya giren Fahrettin Çerçi, akıntıyla gözden kayboldu. Bir süre sonra suyun yüzeyinde hareketsiz görülen Çerçi, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekiplerince sudan çıkarıldı.

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Fahrettin Çerçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çerçi'nin cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

