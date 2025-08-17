390 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Kütahya'da telefonla aradıkları bir kadına kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, ziynet eşyalarını bozduran kadının 390 bin lirasını hesaplarına havale ettirdi. A.E'yi (57) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, çocuklarının adının suça karıştığı yalanını söyleyerek, kadından gerçek suçluların yakalanması için evde bulunan altınları bozdurup kendilerine göndermesini istedi. Paniğe kapılan A.E, telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle kuyumcular çarşısına giderek ziynet eşyalarını 390 bin liraya bozdurdu. Dolandırıldığını anlayan, A.E'nin ifadeleri doğrultusunda dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.