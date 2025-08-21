  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

DHA

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda yangın!

Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yemekhanenin iki ayrı bloğunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, çıkan yoğun duman şehrin üstünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı, soğutma çalışmalarının ise bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

