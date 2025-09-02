  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Kütahya Kütahya'da otomobil patladı, 3 ev kül oldu

Kütahya'da otomobil patladı, 3 ev kül oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Akşehir köyünde park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlama, büyük bir yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 3 evi tamamen kül ederken, bir traktör ve 2 patoz aleti de yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da otomobil patladı, 3 ev kül oldu

Edinilen bilgilere göre, köy imamı Ahmet D.'ye ait park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, patlamaya yol açtı.

Kütahya’da otomobil patladı, 3 ev kül oldu

Şiddetli patlamanın ardından alevler hızla çevreye yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede Şükrü A., Sabahattin A. ve Mustafa D.'ye ait yan yana bulunan evlere sıçradı.

Kütahya’da otomobil patladı, 3 ev kül oldu

İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamayarak 3 evi tamamen küle çevirdi. Evlerin avlularındaki eşyalar da zarar gördü.

Kütahya’da otomobil patladı, 3 ev kül oldu

Yangında ayrıca Şükrü A.'ya ait bir traktör ile 2 patoz aleti yanarak kullanılmaz hale geldi. Patlamanın yaşandığı otomobil ise tamamen hurdaya döndü.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA