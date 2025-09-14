Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Simav Fayı'nı işaret ederek uyardı: 6.8 büyüklüğünde...

Sındırgı'da yaşanan artçı depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Üşümezsoy, Sındırgı'daki fayın bazı bölümlerinin tam kırılmadığını ve bu nedenle artçıların devam ettiğini ifade etti.

SİMAV'I İŞARET ETTİ

Bu hareketliliğin büyük bir deprem riski taşımadığını aktaran Üşümezsoy, Simav Fayı'nın hala enerji barındırdığını ve 6.5–6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.