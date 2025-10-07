Kütahya'da karı-kocanın feci sonu! Önce şarampole ardından istinat duvarına çarptı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, önce şarampole giren ardından istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Durali Dur (67) yönetimindeki 43 KR 173 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Sülye köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki sürücünün eşi Dudu Dur'un (67) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
HASTANEDE ÖLDÜ
Emet Belediyesi İtfaiyesi ekibince sıkıştığı otomobilden ağır yaralı halde çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.