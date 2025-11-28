8 katlı apartmanda yangın: 1 ölü

Kütahya'da 8 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, İsmet Çubuk (68) hayatını kaybetti. Yangın, saat 01.30 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı.

Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında içerde mahsur kalan İsmet Çubuk'un hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Çubuk'un eşi Şükran Çubuk'un (65) durumunun ağır olduğu öğrenildi.