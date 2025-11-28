  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Kütahya 8 katlı apartmanda yangın: 1 ölü

8 katlı apartmanda yangın: 1 ölü

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

8 katlı apartmanda yangın: 1 ölü

Kütahya'da 8 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, İsmet Çubuk (68) hayatını kaybetti. Yangın, saat 01.30 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı.

8 katlı apartmanda yangın: 1 ölü

Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında içerde mahsur kalan İsmet Çubuk'un hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Çubuk'un eşi Şükran Çubuk'un (65) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA