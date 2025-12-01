Otomobil park halindeki TIR’a çarptı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. T.P. (36) idaresindeki 26 ANF 264 plakalı otomobil, park halindeki 43 AGP 748 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, T.P. ile araçta bulunan G.K.Y. (8) ve F.A.Y. (5) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Araçlar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.