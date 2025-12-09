Kütahya’daki yangın bir aileyi yok etti

Kütahya'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangında Çubuk ailesinin son ferdi de can verdi. Felçli ve yatalak olan 68 yaşındaki İsmet Çubuk'un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından, ağır yaralanan eşi Şükran Çubuk da hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. 27 Kasım'da 75'inci Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın zemin katında, İsmet ve Şükran Çubuk çiftinin yaşadığı dairede elektrik prizindeki kaçaktan dolayı yangın çıktı.

FELÇLİ EŞ KURTARILAMADI

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, felç hastalığı nedeniyle yatalak durumda olan İsmet Çubuk'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Eşi Şükran Çubuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. 11 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Şükran Çubuk, dün hayata veda etti.