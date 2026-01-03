Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucudan can verdi

KÜTAHYA'DA uyuşturucu suçundan yattığı cezaevinden izinli çıkan hükümlü arkadaşının evinde uyuşturucu kullandıktan sonra yaşamını yitirdi. Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'ndan 10 gün önce izinli çıkan hükümlü Mücahit. A'nın (30), arkadaşıyla uyuşturucu kullanırken fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Mücahit. A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Mücahit A'nın cesedi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan Mücahit A.'nın hürriyeti yoksun kılma, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 13 yıla yakın hüküm giydiği öğrenildi.