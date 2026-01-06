  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Kütahya’da kaçakçılığa ağır darbe

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Ekiplerce 2 farklı adreste yapılan aramalarda, 61 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 19,5 kilogram kıyılmış tütün ile 5 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

