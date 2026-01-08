216 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Kütahya polisi, 233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadını İstanbul'da yakaladı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, 2024 tarihinden bu yana aranan Mine Uçaksoy'un, İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Uçaksoy'un, 16 ayrı dosyadan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 216 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında 208 hırsızlık, 16 konut dokunulmazlığını ihlal, 3 yağma, 3 mala zarar verme ve 3 basit yaralama suçları başta olmak üzere toplam 233 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi.