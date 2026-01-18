Haberler Kütahya Kütahya Valisi Musa Işın: Çalışacak işçi yok Kütahya Valisi Musa Işın: Çalışacak işçi yok Kütahya’da sanayi yatırımları hızla artarken, fabrikaların en büyük sorunu iş gücü yetersizliği oldu. Kütahya Valisi Musa Işın, yeni açılan OSB’lerde çalışacak işçi bulamamalarından yakınarak, “Tam kapasiteyle çalışamıyoruz. 4 bine kadar istihdam açığımız var. Hindistan’dan ve Venezuela’dan eleman getiriyoruz. İşçi arıyoruz” dedi MURAT ŞENBAKLAVACI









Son zamanlarda işsizlik oranları azalmış olsa da fabrikalarda çalışacak mavi yaka çalışan bulmak sorun oluyor. Sanayi yatırımlarının arttığı ve 6 organize sanayi bölgesinin yer aldığı Kütahya'da fabrikalar, çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor.

YABANCI ÜLKELERDEN İŞ GÜCÜ

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığını ve bazı fabrikaların üretime başladığını, özellikle kentteki sanayi bölgelerinde işçi sorunu nedeniyle fabrikaların eksik kapasiteyle çalıştığını söyledi. Sanayide hedeflenen istihdam rakamlarına ulaşmakta zorlanıldığını anlatan Vali Işın, "Kütahya'da 6 tane organize sanayi bölgemiz var. Zafer Organize Sanayi Bölgesi bitti. Bazı fabrikalar üretime başladı. İnşallah 2026 ve 2027'de tam kapasiteyle üretime başlayacaklar. Burada düşünülen istihdam 15-20 bin arasındadır" dedi. Vali Işın, bazı işletmelerin yabancı ülkelerden iş gücü temin ettiğini ifade ederek, "Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni üretmeye başlayan fabrikalarımız işçi bulmakta zorlanıyor. Hatta firmalarımızdan bir tanesi burada işçi bulamadı, Hindistan'a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir fabrikamız, bir tesisimiz daha Hindistan'dan getirdi. Bir başkası Venezuela'dan getirdi. Çünkü bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef, çalışmak istemiyorlar, verilen işi beğenmiyorlar, mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar. Biz adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Böyle olduğu zaman da dışarıdan iş gücünü getirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Halihazırda bizim merkezde söylenen 4 bin civarında bir eksik kapasiteyle çalışma söz konusudur. Yine Zafer Organize Sanayi Bölgesi böyle giderse muhtemelen işçilerin çok büyük bir kısmı dışarıdan yani yabancı ülkelerden getirilecek" diye konuştu.