KÜTAHYA TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ! SORGULAMA EKRANI

Yüzyılın Konut Projesi'nde 3 bin 592 adet TOKİ konutunun yapılacağı Kütahya'da kura heyecanı yaşandı. Başvuruda bulunanlar TOKİ Kütahya kura sonucu sorgulamasının nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. TOKİ Kütahya kura sonucu nereden nasıl öğrenilir? İsim listesine nereden ulaşılır? İşte detaylar...

TOKİ Kütahya kura sonuçları belli oldu mu? Kura sonuçları nereden öğrenilir? İsim listesi açıklandı mı? soruları merak ediliyor. İşte TOKİ Kütahya kura sonuçları...

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

9 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi.Saat 11.00'de başlayan çekiliş, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapıldı.TOKİ Kütahya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edildi.

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Hak sahipliği belirlenen vatandaşlar, banka üzerinden sözleşme imzalayacak ve taksit ödemelerine sözleşmeyi takip eden ay başlayacaklardır.

