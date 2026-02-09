Kütahya’nın ‘beyaz altını’ bor madeni için iş birliği

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), ETİ Maden ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) temsilcileri, bor madeninin katma değerini artırmak ve stratejik alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Ankara'da bir araya geldi. Dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olan Emet ve Hisarcık bölgelerini odağına alan toplantıda, borun "milli bir mesele" olduğu vurgulandı. Toplantıda, borun geleneksel kullanım alanları olan temizlik, tarım ve cam endüstrisinin ötesine geçilmesi gerektiği belirtildi. Borun; enerji, savunma, imalat, uzay ve havacılık alanlarında "yüksek katma değerli ileri malzeme" olarak kullanılmasına yönelik üretim istatistikleri ve bilimsel projeler masaya yatırıldı. Ayrıca bor üretim süreçlerindeki atıkların ekonomiye kazandırılması ve laboratuvar altyapılarının ortak kullanımı konularında mutabakata varıldı.