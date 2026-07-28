İzmir'den getirdiği karpuzu eliyle soydu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Kütahya'da bir manavın, İzmir 'deki bir karpuz tarlasında eline aldığı karpuzu bıçak kullanmadan, portakal soyar gibi yalnızca el gücüyle tek parça halinde kabuğundan ayırdığı görüntüler kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından Aydoğdu, karpuzu nasıl soyduğunu bir kez daha uygulamalı olarak gösterdi.

" İZMİR TORBALI'DAN GETİRDİK"

Karpuzun özelliğini anlatan Salih Aydoğdu, "Bu gördüğünüz orijinal çekirdek karpuz. Kabak aşısı değil, eski babadan dededen kalan tohumlardan yetişen pembe karpuz. İzmir Torbalı'dan getirdiğimiz bu karpuz, sulu, taze, gevrek ve ince kabuklu olduğu için bu şekilde kolayca soyulabiliyor. Amacım halkımıza kaliteli ve doğal karpuzu tanıtmaktı" dedi.