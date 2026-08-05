Lavanta vadisinde bereket zamanı

Kütahya'da Sıtkı Lavanta Vadisi'nde 5 yıl önce dikilen lavantaların hasadı başladı. Bu yıl en verimli dönemine ulaşan lavantaların tamamı kadın kooperatiflerine bağışlanırken sabun, yağ, kese, buket ve farklı aromatik tatlar eşliğinde üründen ekonomik girdi sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı ve Sıtkı Lavanta Vadisi İşletmecisi iş insanı Nida Olçar, yaklaşık 5 yıl önce dikilen lavantaların bu yıl en verimli dönemine ulaştığını belirtti. Olçar, "Beş yıl önce diktiğimiz Lavantaların bu yıl en verimli halini aldık. Hasadımız çok verimli oldu. Biz de bunu kadın kooperatiflerimizle paylaşma kararı aldık. Kütahya Domaniç'ten kadın kooperatifimiz burada. Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle birlikte Gökçekuyu kadın kooperatifimiz aynı şekilde buradalar. Bu seneki lavanta hasadımızın tamamını kadın kooperatiflerimle bağışlıyoruz" diye konuştu.

FARKLI KULLANILIYOR

Lavantaların farklı ürünlere dönüştürülerek kooperatiflere sermaye oluşturabileceğini ifade eden Olçar, "Kooperatiflerimiz bu lavantaları sabun yapımında, yağ sıkımında, lavanta yağı üretiminde lavanta kesesi, lavanta buketi, lavantalı tereyağı ya da aromatik tatlar eşliğinde değerlendirip sermaye oluşturabilecekler. Lavantayı herkes farklı kullanıyor" diye konuştu.Lavanta yağının farklı kullanım alanları bulunduğunu belirten Olçar, "Rahatlatıcı özelliği olduğu için lavantanın yağını genelde uyumayan çocuklar ya da uyku problemi olan yetişkinler kullanıyorlar. Aynı zamanda okula giden çocuklarda bit pire gibi dağılımın engellenmesinde faydalı olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.Lavantanın eczacılık, cilt ve saç bakımında da kullanıldığını anlatan Olçar, "Bir sürü eczacılık sektöründe, cilt bakımında toniklerde kullanılıyor, saç bakımında. Onun dışında biz bu yıl tereyağını denedik. Çok farklı oldu. Zaten yağını geçtiğimiz yıllarda ihraç etmiştik. Toniklerini yaptık. Keselerimizi ve sabunlarımızı da gelen misafirlerimize hediye amaçlı kullanıyoruz" dedi. Hasada katılan Domaniç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu Nazife Uslu ise lavanta hasadına davet edilmelerinin kendileri açısından önemli bir destek olduğunu söyledi. Olçar'ın kendilerine lavanta sabunu üretimi konusunda da destek sözü verdiğini belirten Uslu, "Bize sözde verdi. Lavantanın sabununu çıkarmak için kalıplardan ve makinesini sponsor olayım dedi. Kendisine bu arada çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz daha önce hiç sabun yapmadık. İlk defa yapacağız. Biz yağını yapıyorduk şu ana kadar" ifadelerini kullandı.