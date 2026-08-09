Kütahya’da hareketli anlar: Bıçak ve sopalarla birbirlerine girdiler

Olay, gece saatlerinde Tavşanlı ilçesi Ömerbey yolu Balıkesir Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen R.Ç. ile teyzesinin eşi M.A., konuşmak için buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, R.Ç.'ye destek olmak için olay yerine gelen M.Ç. ve A.Ç. de kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında iddiaya göre M.A., bıçakla R.Ç.'yi kolundan yaraladı, R.Ç., M.Ç. ve A.Ç. ise M.A.'ya sopalarla saldırdı. Kavgada yaralanan M.A. ile R.Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.