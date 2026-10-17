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Haberler Kütahya SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU? |Kütahya'daki depremin şiddeti

SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU? |Kütahya'daki depremin şiddeti

Son dakika haberleri... Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar 'Kütahya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde?' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Simav merkezli depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü netleşti. İşte Kütahya Simav depremine dair son durum ve ilk bilgiler...

İHA

Giriş Tarihi:

Son dakika haberleri... Kütahya Simav'da deprem mi oldu, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Ekim son depremler verileriyle Simav depreminin detayları...

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.12'de meydana gelen depremin yerin 6,79 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Simav'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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