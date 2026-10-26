Haberler Kütahya Kütahya’da 4 bin yıllık sürpriz! Kerpiçte bulunan izler herkesi şaşırttı Kütahya’da 4 bin yıllık sürpriz! Kerpiçte bulunan izler herkesi şaşırttı Kütahya’daki Tavşanlı Höyük’te sürdürülen çalışmalarda, henüz kurumamış kerpiç üzerine basılmış pati izleri bulundu. Bir dönem evin duvarında kullanılan ve yangın geçiren bir yapının kalıntıları arasında ortaya çıkarılan kerpiç, Tunç Çağı insanlarının yaşamına dair şaşırtıcı bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. DHA









Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021 yılından bu yana sürdürülen kazılar, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük'ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını ortaya çıkarıyor.

Kerpiç üzerindeki pati izleri de bu çalışmaların, yapıların ve eserlerin yanı sıra yaklaşık 4 bin yıl önce kentte yaşanan gündelik hayatın küçük ve beklenmedik ayrıntılarını belgelediğini gösteriyor.