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Soma'da göçük: 1 ölü

Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü

18.09.2019, 19:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019,20:35

'nın Soma ilçesindeki 'nde bir meydana gelen göçükte yaralanan işçi , kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Eynez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağındaki tahkimat söküm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Göçükte yaralanan işçi Mustafa Şen (35), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şen, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Söz konusu olaya ilişkin firmadan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Eynez İşletmesi'nde devam etmekte olan tahkimat söküm çalışmaları esnasında meydana gelen kaza sonucu çalışma arkadaşlarımızdan Mustafa Şen yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hemen ardından hastaneye kaldırılmıştır. Yol boyunca ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın maalesef çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AA

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