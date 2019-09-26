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'da bir kişi hava almak için gittiği gölette ölü bulundu

Manisa'da bir kişi hava almak için gittiği gölette ölü bulundu

26.09.2019, 17:09

’nın Kula ilçesinde hava almak için sulama göletine giden bir şahıs, gölette ölü bulundu.

Olay saat 12.30 sıralarında Kula'ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesinde ikamet eden Necati Deniz (59), dün sabah saatlerinde ilçe merkezine gitmek için evden ayrıldı. İlçe merkezindeki işlerini hallettikten sonra öğlen saatlerinde yakınları ile görüşen Deniz, hava almak istediğini söyledi.

Dün gece geç saatlere kadar eve dönmeyen Deniz'in yakınları, kayıp başvurusunda bulunarak Deniz'i aramaya başladı. 59 yaşındaki Deniz'in ikamet ettiği Sarnıç Mahallesine çok yakın mesafedeki Yurtbaşı sulama göletinde olabileceğini tahmin eden yakınları, gölete geldiklerinde önce Deniz'e ait 45 RS 904 plakalı otomobili buldu ardından da yaşlı adamı suyun üzerinde hareketsiz yatarken gördü.

Durumun 112 Acil İhbar hattına bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde yaşamını yitirdiği belirlenen Necati Deniz, olay yerinde yapılan incelemelerin ve ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İHA

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