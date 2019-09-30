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Hemzemin geçitte trenin altında kalarak öldü

Hemzemin geçitte trenin altında kalarak öldü

30.09.2019, 18:17

'nın Salihli ilçesinde, 32601 sefer sayılı - yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı zihinsel engelli (48) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeşilkavak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Demir yolundan karşıya geçmeye çalışan zihinsel engelli Murat Çelik'e, makinist Seyfi G.'nin kullandığı 32601 sefer sayılı İzmir- Uşak yolcu treni çarptı. Ağır yaralı halde sağlık görevlilerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA

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