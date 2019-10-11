Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Remzi Saat (24) idaresindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, Şükrü Kaya'nın (54) kullandığı 07 HEK 05 plakalı tırla çarpıştı.
Manisa'da korkunç trafik kazası: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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