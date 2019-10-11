  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa'da korkunç trafik kazası: 4 yaralı

'da korkunç trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'da korkunç trafik kazası: 4 yaralı

11.10.2019, 09:18

'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Remzi Saat (24) idaresindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, Şükrü Kaya'nın (54) kullandığı 07 HEK 05 plakalı tırla çarpıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da korkunç trafik kazası: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN