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Türk savaş aletlerini dünyaya satıyor

Türk savaş aletlerini dünyaya satıyor
Giriş Tarihi: 11.10.2019

'da atölye kuran terör , unutulmaya yüz tutmuş geleneksel savaş aletlerini yaşatıyor. Geleneksel savaş aletleri yapımıyla ilgili kurslar da veren Altanay, yaptığı savaş aletlerinin yurtdışından ilgi gördüğünü söyledi.

Manisa'da atölye kuran terör Gazisi Fatih Altanay, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel savaş aletlerini yaşatıyor. Binlerce yıllık geleneği aslına uygun şekilde sürdüren 36 yaşındaki emekli yüzbaşı Fatih Altanay, 2011 yılında Güneydoğu'da ayak bileğinin parçalandığını, 2015 yılında da gazi olarak emekli olduğunu anlattı. Bir süre fizik tedavi gören Altanay, İskitler'den Osmanlı dönemine kadar olan süreci inceleyerek, geleneksel savaş aletleri yapımına merak saldı. Zırh, miğfer, ok, yay, kılıç, kalkan, teber yapımını sürdüren Altanay, geleneksel savaş araç gereçlerinde devlet sanatçısı unvanını da 2018 yılında aldı.

25 BİN LİRAYA KADAR

Geleneksel savaş aletleri yapımıyla ilgili kurslar da veren Altanay, yaptığı savaş aletlerinin yurtdışından ilgi gördüğünü söyledi. Sanat ile zanaatı birleştirip görsel zenginlik sunan savaş aletlerini 3 bin 500 lira ile 25 bin lira arasında sattığını kaydeden Altanay, "Birebir savaş aletleri yaptığım için yurtdışından koleksiyonerler bana ulaşıyor. Müşterilerim genelde yurtdışından oluyor. Amerika, Endonezya, Avrupa ülkelerine yaptıklarımı gönderdim. Doğu Avrupa ülkelerinden de büyük ilgi var" diye konuştu.

ERTUĞRUL BEY'İN KILICINI YAPTI

Yurtdışındaki müşterilerinin yanı sıra dönem dizilerinde yer alan savaş aletlerini de yapan Altanay, "Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in kullandığı kılıcın tasarımını ve üretimini yaptım. Dizinin anlatıldığı dönemde kullanılmış birebir yapılmış bir kılıçtır" dedi.

NERMİN UÇTU

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